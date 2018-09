«Autonomie stratégique» de la France vis-à-vis des USA: occasion unique ou vœu pieux?

Avec Trump, le multilatéralisme semble avoir du plomb dans l’aile et les alliés des Américains rechignent à suivre leur fantasque Président. Ainsi, Macron plaide-t-il pour une plus grande «autonomie stratégique» de la France. Emmanuel Dupuy, président de l’IPSE et José Manuel Lamarque, journaliste, débattent de la réalité du vœu présidentiel.

Emmanuel Macron, lors de son récent discours devant la conférence des ambassadeurs, a évoqué la nécessite de construire une «autonomie stratégique» par rapport aux États-Unis. À l'heure où Donald Trump semble jouer la carte de l'unilatéralisme, existe-t-il une occasion unique pour la France de jouer sa partition en solo, ou du moins dans le concert européen, au plan économique, diplomatique et militaire? De quelle marge de manœuvre face aux sanctions de Washington Paris dispose-t-elle?

Face aux réalités géopolitiques et économiques, le souhait du Président de la République pourrait-il s'apparenter à un vœu pieux? Emmanuel Dupuy, président de l'IPSE (Institut Prospective et Sécurité en Europe), spécialiste des questions de sécurité européenne et des relations internationales en débat avec José Manuel Lamarque, journaliste et spécialiste de la géopolitique paneuropéenne.