Les mercenaires vont-ils supplanter l’US Army en Afghanistan?

17 ans de guerre et pas de résultat probant. Et si la solution à la guerre américaine en Afghanistan passait par sa privatisation? C’est en tout cas ce qu’estiment les sociétés militaires privées. Pourtant, c’est plutôt la diplomatie et la discussion avec l’ancien ennemi taliban qui a la cote. Analyse avec le Général Trinquand.

Face à l'échec patent de l'armée américaine à stabiliser l'Afghanistan, les sociétés militaires privées proposent à Washington de leur passer la main. Erik Prince, fondateur de Blackwater, a ainsi fait le tour des plateaux TV aux États-Unis pour vendre l'idée que ses forces spéciales seraient plus à même de conseiller et former l'armée afghane. Mais après 17 ans de conflit, ce sont plutôt les solutions diplomatiques qui ont la cote. Le Secrétaire de Défense, le Général James Mattis et le Secrétaire d'État, Mike Pompeo tentent de mettre les talibans autour d'une table avec le gouvernement de Kaboul, une option à laquelle Moscou travaille aussi de son côté. Une paix durable dans un pays surnommé «le cimetière des empires» est-elle envisageable? Le Général Dominique Trinquand, ancien chef de mission militaire auprès de l'ONU, spécialiste de la gestion de crise et des opérations de maintien de la paix, nous répond.