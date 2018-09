«Manipulations de l’information», oui, mais par qui?

200 pages pour prévenir nos concitoyens des dangers des fake news. Il n'en fallait pas moins pour le ministère de l'Europe et des Affaires étrangères, commanditaire de ce rapport sobrement intitulé «Les Manipulations de l'information: Un défi pour nos démocraties». Mais peut-être en aurait-il fallu plus, tant ce document est axé contre les médias russes (Sputnik est évoqué 34 fois), et passe sous silence les biais informationnels de la presse anglo-saxonne ou française. En tout état de cause, il pointe du doigt la crise des démocraties et la facilité qu'offre le Web pour diffuser des nouvelles, vraies, fausses ou tronquées.

Pour évoquer la guerre informationnelle en cours entre «l'Occident» et la Russie, dont ce rapport n'est qu'un avatar, Rachel Marsden reçoit Philippe-Joseph Salazar, auteur de «Paroles armées: Comprendre et combattre la propagande terroriste» (Éd. Lemieux Éditeur), et professeur à la faculté de droit du Cap en Afrique du Sud, spécialisé dans les questions de terrorisme, de surveillance et de rhétorique des propagandes.