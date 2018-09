Le rêve de la Nation Arc-en-ciel est-il en train de tourner au cauchemar?

Alors que la fin de l’apartheid avait fait fleurir beaucoup d’espoirs pour l’Afrique du Sud, le pays semble maintenant rongé par la criminalité et la question des terres agricoles prises aux Boers. Philippe-Joseph Salazar, professeur à la faculté de droit du Cap, va plus loin sur ces sujets dans le Désordre mondial.

Avec la fin de l'apartheid en 1994, un immense espoir s'est levé pour l'Afrique du Sud. Nelson Mandela prônait la réconciliation nationale. La nation Arc-en-ciel allait devenir un exemple de développement pour le continent africain, les investisseurs affluaient et le pays rejoignait même le groupe des BRICS.

Pourtant, la réalité fut tout autre. La criminalité est endémique, au point que le pays a le cinquième taux de meurtre le plus élevé au monde. Pretoria a récemment attiré l'attention internationale lorsque le gouvernement a proposé de saisir et de redistribuer sans contrepartie les terres agricoles des Boers, afin d'atténuer les injustices passées. De nombreux fermiers blancs sont d'ailleurs déjà chassés de leurs terres dans des conditions de violence inouïe. Ce problème n'est-il que la facette visible d'un malaise plus systémique et généralisé dans le pays? Le monde étant concentré sur la question des terres agricoles, d'autres problèmes sous-jacents sont-ils négligés? Et l'Afrique du Sud est-elle toujours vraiment le phare du continent?

Professeur à la faculté de droit du Cap, Philippe-Joseph Salazar, également auteur de «Paroles armées: Comprendre et combattre la propagande terroriste» (Éd. Lemieux Éditeur) analyse la situation avec Rachel Marsden, pour le Désordre mondial.