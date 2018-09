Le côté obscur de la guerre au Yémen

Alors que l'ONU peine à se mettre d'accord sur la constitution d'une commission d'enquête sur le Yémen et que la situation sur le terrain devient chaque jour plus dramatique, Le Désordre mondial s'interroge sur les acteurs de ce conflit. En effet, dernièrement, l'agence de presse officielle du Yémen, Saba News, a publié des informations selon lesquelles l'armée yéménite aurait tué des dizaines de mercenaires payés par les Saoudiens lors de frappes de drones. Selon le New York Times en 2015, les Émirats arabes unis ont secrètement envoyé des mercenaires colombiens, panaméens, salvadoriens et chiliens au Yémen. Et alors que les ventes d'armes occidentales à Ryad se poursuivent de plus belle, Mike Pompeo, le secrétaire d'État américain, a déclaré que l'Arabie saoudite et les EAU faisaient «tout leur possible» pour réduire le risque de pertes civiles et de dommages collatéraux. Circulez, il n'y a rien à voir….

Que se passe-t-il vraiment dans les coulisses de ce conflit? Éléments de réponse avec Karim Émile Bitar, directeur de recherche à l'IRIS, spécialiste du Moyen-Orient et de la politique étrangère des États-Unis.