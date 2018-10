Les USA veulent tirer l’Europe des griffes énergétiques russes

Deux sénateurs américains ont récemment présenté un projet de loi pour sauver l'Europe de la Russie. De quelle façon précisément? Les sénateurs Chris Murphy (Démocrate) et Ron Johnson (Républicain), ont présenté la «Loi européenne sur la sécurité et la diversification énergétiques.» Un projet de loi qui coûterait jusqu'à un milliard de dollars entre 2019 et 2023 aux contribuables américains pour financer des investissements américains dans des pays européens qui achètent actuellement des hydrocarbures russes.

Tout cela serait donc pour le bien de ces pays européens, car, selon le sénateur du Connecticut Démocrate Murphy: «Vladimir Poutine s'en tire beaucoup parce qu'une grande partie de l'Europe dépend de la Russie pour l'énergie. En aidant nos alliés à sécuriser de nouvelles sources d'énergie et en contribuant à des projets stratégiques, nous pouvons aider à mettre un terme à l'emprise de Poutine sur l'Europe et à créer des emplois aux États-Unis. » Il semble donc que des efforts sont déployés pour rendre ces pays plus dépendants des États-Unis.

Quels pays européens sont ciblés? Ce plan fait-il partie d'une stratégie plus large? Pour répondre à ces questions, Le Désordre mondial reçoit Philippe Sebille-Lopez, docteur en géopolitique, fondateur et directeur du cabinet Géopolia, également spécialiste des enjeux énergétiques.