Un agent (français!) raconte les coulisses du FBI

Le FBI est au cœur de la controverse aux États-Unis. Son enquête sur les ingérences russes et autres atteintes à la démocratie aux USA s’éternise et prend des directions inattendues. Pour nous éclairer sur le célèbre «Bureau», Rachel Marsden reçoit Marc Ruskin, un Français qui a été 20 ans agent spécial… et émérite du FBI.

Trump a toujours une épine dans le pied format XXL et elle se nomme FBI. Si traditionnellement, c'est la droite américaine qui soutient les forces de l'ordre et notamment la police fédérale américaine, les Républicains ont maintenant tendance à les voir comme une émanation de l'État profond, hostile à Donald Trump.

En cause, l'enquête du conseil spécial du FBI, Robert Mueller, sur les possibles atteintes au processus démocratique par le Président ou son entourage. Déclenchée sous prétexte de prétendues ingérences russes dans l'élection présidentielle américaine de 2016, on voit actuellement des inculpations qui semblent suivre des directions très différentes. En raison de ce rôle accusatoire vis-à-vis du Président républicain, les Démocrates se réjouissent maintenant du rôle du FBI. L'enquête, cependant, dure depuis près d'un an et demi, et elle semble sans fin.

Que fait exactement Mueller? Quel est le rôle du FBI dans cette affaire? Pourquoi l'enquête dure-t-elle aussi longtemps? Pour répondre à toutes ces questions et donner une vue de l'intérieur du FBI, Rachel Marsden reçoit Marc Ruskin.

Ce Français a passé 20 ans en tant qu'agent spécial du FBI pour lequel il a reçu cinq éloges. Également ancien Procureur adjoint du district de Brooklyn, New York, il est l'auteur du livre «The Pretender: My life undercover for the FBI» (chez Thomas Dunne Books).