Affaire Khashoggi: Trudeau annulera-t-il les ventes d’armes canadiennes à Riyad?

Justin Trudeau, Premier ministre canadien et champion des droits de l’homme dans le monde, se trouve entre le marteau de l’affaire Khashoggi et l’enclume des ventes d’armes du Canada à l’Arabie saoudite. Ancien conseiller aux affaires internationales de Justin Trudeau, Jocelyn Coulon décrypte cette situation complexe pour le Désordre mondial.

Les droits de l'Homme, pomme de discorde majeure entre le Canada et l'Arabie saoudite. Si Justin Trudeau a vivement protesté contre la disparation de Jamal Khashoggi, le journaliste et militant assassiné à l'intérieur du consulat d'Arabie saoudite à Istanbul, ce n'est pas la première fois que le Canada tire la sonnette d'alarme.

© AP Photo / Evan Vucci Vente d’armes à Riyad: Justin Trudeau détaille sa position

Ottawa avait même été la première capitale occidentale à protester, l'été dernier, contre le traitement infligé à Samar et Raif Badawi. Le second est un blogueur saoudien condamné en 2013 à sept ans de prison et 600 coups de fouet (plus tard à 10 ans et 1.000 coups de fouet) pour «insulte à l'islam par voie électronique». La première est sa sœur, qui a été détenue en Arabie saoudite. L'affaire avait causé une grave crise diplomatique entre les deux États.

Face à l'affaire Khashoggi, Trudeau maintiendra-t-il la vente de véhicules blindés, d'une valeur de 11,6 milliards de dollars, construits par General Dynamics Land Systems-Canada.

Jocelyn Coulon livre son analyse sur le dossier arabo-canadien à Rachel Marsden. Il est ancien membre du groupe de conseillers sur les affaires internationales de Justin Trudeau et ancien conseiller politique du ministre des Affaires étrangères canadien. Il est également auteur du livre: «Un selfie avec Justin Trudeau: regard critique sur la diplomatie du Premier ministre» (Québec Amérique, 2018).