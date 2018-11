Dans les coulisses du centenaire de l’Armistice

Plus de 60 chefs d'État et de gouvernement se sont réunis à Paris à l'occasion du centenaire de la fin de la Première guerre mondiale. Un événement solennel qui a été émaillé d'incidents, notamment en lien avec Donal Trump.

Alors qu'il devait se rendre au cimetière américain de l'Aisne-Marne, à Belleau, à environ 90 km de Paris, pour rendre hommage aux soldats américains qui y ont été enterrés, il a annulé sa visite, la pluie rendant les conditions trop difficiles pour l'hélicoptère du Président.

Une météo qui n'a pourtant arrêté ni Angela Merkel, Justin Trudeau, Emmanuel Macron, ni même le chef de cabinet de la Maison-Blanche, John Kelly, et le général Joseph Dunford, président du Joint Chiefs of Staff.

Au-delà des critiques que cet incident a suscitées, comment s'est passée la visite de Trump et des autres chefs d'État à Paris et quel bilan peut-on tirer de cet événement? Olivier Piton, commente cette séquence pour le Désordre mondial. Il est avocat en droit public et président de la Commission des lois à l'Assemblée des Français de l'étranger. Il est aussi l'auteur du livre, «Les transgressifs au pouvoir —Emmanuel Macron et Donald Trump», chez Plon.