Les Gilets jaunes vus de l’étranger

Comment les Gilets jaunes sont-ils perçus à l’international? Quelle sera l’évolution de ce mouvement qui refuse toute récupération politique ou syndicale? Philippe-Joseph Salazar apporte un éclairage particulier à ces questions. Auteur de «Paroles armées: comprendre et combattre la propagande terroriste», il traite de terrorisme et de propagande.

Si le monde entier a entendu parler du mouvement des Gilets jaunes, les observateurs internationaux restent perplexes face à ce mouvement.

Il ne s'agit en effet pas d'un énième mouvement social classique, piloté par des syndicats, dont certains estiment qu'ils travaillent plus pour leurs propres intérêts que pour l'intérêt général. Et c'est peut-être ce qui rend les Gilets jaunes si populaires: ils ne sont pas attachés à des revendications catégorielles et résistent jusqu'à présent à toute forme de récupération syndicale ou politique. Il la donc gagné, aux yeux des observateurs internationaux, en notoriété et en crédibilité au cours de son existence relativement courte.

Comment ce mouvement va-t-il évoluer? Que peut-on apprendre d'autres mouvements- en France et dans le monde- sur la façon de survivre et de réussir? Y a-t-il un plan pour la victoire? Et à quoi ressemblerait la victoire? À toutes ces questions et quelques autres, Philippe-Joseph Salazar apporte des éléments de réponse. Il est l'auteur de «Paroles armées: comprendre et combattre la propagande terroriste» chez Lemieux Éditeur et professeur à la faculté de droit du Cap en Afrique du Sud, spécialisé dans les questions de terrorisme, de surveillance, de la rhétorique des propagandes.