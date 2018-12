Les États-Unis et la Chine à couteaux tirés

La tension diplomatico-économique entre Pékin et Washington est à son comble, avec l’arrestation d’un dirigeant du géant Huawei au Canada et la guerre commerciale qui se poursuit sur tous les fronts. Pierre Picquart, docteur en géopolitique et en géographie humaine et spécialiste de la Chine et du monde chinois, fait le point pour Sputnik.

La tension monte entre les deux superpuissances mondiales: l'Amérique et la Chine.

Faut-il s'en inquiéter?

Ainsi, la directrice financière de Huawei, une multinationale chinoise de télécommunications, a-t-elle été arrêtée et placée en détention à Vancouver (Canada), dans l'attente de son extradition vers les États-Unis. Washington l'accuse de violation des sanctions américaines et européennes contre l'Iran et elle pourrait encourir jusqu'à 30 ans d'emprisonnement. Cette affaire risque-t-elle de changer la donne pour les chefs d'entreprise occidentaux et chinois travaillant à l'international?

Pendant ce temps, des tensions économiques s'accroissent entre les deux pays. Donald Trump brandit toujours la menace de hausse des droits de douane sur certains produits chinois. De son côté, la Chine a donné raison au fabricant américain de technologies mobiles Qualcomm contre Apple dans un différend sur des brevets. Conséquence immédiate: sept anciens modèles d'iPhone se retrouvent interdits de vente dans l'Empire du Milieu.

La rupture est-elle consommée entre Pékin et Washington? Quelle va être la suite de ce conflit économique entre les deux puissances? Pour y voir plus clair, Pierre Picquart, docteur en géopolitique et en géographie humaine à l'université de Paris VIII, spécialiste de la Chine et du monde chinois.