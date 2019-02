La conférence de Varsovie consacre la rupture entre les USA et l’Europe sur l’Iran

La conférence de Varsovie sur la paix et la sécurité au Moyen-Orient devait consacrer l’alliance des États-Unis et de l’Europe contre l’Iran. Pourtant, au grand dam de Washington, il n’en a rien été. Thierry Coville, chercheur à l’IRIS et spécialiste de l’Iran, analyse cette séquence et ses conséquences pour le Désordre mondial.