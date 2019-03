Comment Donald Trump est-il devenu un roi de la comm’?

Entre provocations et discours non conformiste, Donald Trump a su imposer son style de communication, en rupture avec le politiquement correct. Comment ses adversaires peuvent-ils contrer sa rhétorique à l’emporte-pièce? Philippe-Joseph Salazar, auteur de «Grand Oral: Petit traité de prise de parole en public», se penche sur la question.

Donald Trump a récemment prononcé le discours le plus long de sa carrière politique, plus de deux heures, et improvisé devant ses plus jeunes militants lors d’une conférence près de Washington.

Comme il l’a lui-même indiqué, «Vous savez, je suis totalement hors-script», soulignant par ailleurs que «C’est comme ça que j’ai été élu, en étant hors-script. Et si nous ne sortons pas des sentiers battus, notre pays connaîtra de gros problèmes.»

Il est exact qu’il a été élu justement puisqu’il est anti-establishment et il a en effet dépassé toutes les attentes à cet égard, entre ses blagues sur les énergies alternatives, son mur qu’il veut construire à la frontière mexicaine, ses commentaires sur les personnes qu’il a licenciées, sa solution inédite pour lutter contre les feux de forêt (enlever les feuilles mortes) ou ses appels à lutter contre le «socialisme» aux États-Unis…

Il est clair que tant la forme que le fond des propos de Trump tranche avec la rhétorique intellectuelle de gauche de personnalités comme Noam Chomsky, qui sont généralement populaires sur les campus universitaires aux États-Unis.

En quoi le style de parole de Trump est-il attrayant pour les jeunes, comme pour les autres? Et que faudrait-il pour battre en campagne électorale Trump et sa rhétorique? Philippe-Joseph Salazar se penche sur ces questions au micro du Désordre mondial. Professeur à la faculté de droit du Cap en Afrique du Sud, ce rhétoricien et philosophe a récemment publié «Grand Oral: Petit traité de prise de parole en public», aux éditions Genèse.