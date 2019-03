Le 30e anniversaire du Web: et dans 30 ans...?

Le World Wide Web a changé à tout jamais notre façon de communiquer et de nous informer. Alors qu'il fête ses 30 ans, le Désordre mondial fait le tour des avancées et des dangers du Web avec Antoine Lefébure, spécialiste des médias et des technologies de la communication auteur de «L'affaire Snowden: comment les États-Unis espionnent le monde».

La toile mondiale, le «World Wide Web» vient de souffler ses 30 bougies. C'est le 12 mars 1989 que l'informaticien britannique Tim Berners-Lee, qui travaillait pour l'Organisation européenne pour la recherche nucléaire (CERN) en Suisse, a proposé un nouveau système de gestion de l'information. Le reste appartient à l'histoire.

On confond souvent le Web et Internet. Ce dernier existe pourtant depuis 1969 et a été inventé à l'Université de Californie du Sud à Los Angeles. à l'époque, il reliait uniquement trois points différents en Californie et un autre dans l'état voisin de l'Utah. Mais ce fut Berners-Lee qui développa le concept, accessible au public en 1991, qui introduisit les adresses «www», les pages Web et les liens hypertextes.

Pour marquer son anniversaire, il a écrit une lettre ouverte demandant quelle serait la prochaine étape pour le Web. Bien qu'il le considère comme une source de bien dans le monde, il identifie également ce qu'il appelle des «sources de dysfonctionnement» qui présentent pour lui de graves dangers.

Quels sont-ils? Et à quoi ressemblera le Web dans un autre 30 ans? Antoine Lefebure fait le point avec Rachel Marsden sur les évolutions du plus populaire des réseaux. Il est historien des médias et spécialiste des technologies de la communication. Antoine Lefébure est notamment l'auteur de «L'affaire Snowden: comment les États-Unis espionnent le monde» aux Éditions la Découverte en 2014.