France–Chine, un duel africain à armes inégales

Emmanuel Macron s'est récemment rendu en Afrique, notamment à Djibouti, en Éthiopie et au Kenya. C'est un geste qui a été largement interprété par les médias occidentaux comme une tentative de contrer l'influence de la Chine.

Macron était accompagné de quelques-uns des poids lourds du CAC 40, notamment Danone, EDF, GE Alstom et Total Group, et il a annoncé des partenariats commerciaux et éducatifs.

Comment la France peut-elle concurrencer la Chine, qui s'intéresse à l'exploitation des ressources naturelles de l'Afrique afin d'alimenter son industrie? La Chine est prête à construire dans ces pays toutes les infrastructures nécessaires à la réalisation de ses objectifs- routes, ponts, chemins de fer… Sans compter que l'Afrique de l'Est, et plus particulièrement le Kenya, est également un élément clé de l'initiative de la Nouvelle route de la soie de la Chine, la plaçant sans aucun doute au premier rang des priorités en matière de dépenses.

© AP Photo / Thibault Camus Macron fait état d’une convergence sur un partenariat entre l’UE et la Chine

Si la France ne peut pas dépenser plus que la Chine en Afrique, avec quels leviers peut-elle la concurrencer? Et pourquoi est-il nécessaire pour la France de le faire? Nicolas Normand aborde le dossier pour le Désordre mondial. Il est ancien ambassadeur de France, notamment en Afrique, et ancien directeur adjoint de l'Institut des hautes études de défense nationale (IHEDN).