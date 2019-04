Trump favorable au nucléaire saoudien

Alors que les États-Unis sont obsédés par le désarmement nucléaire de l'Iran et de la Corée du Nord, Rick Perry, Secrétaire américain à l'Énergie, a permis à six entreprises américaines de vendre du matériel et de fournir de l'aide dans le nucléaire civil à l'Arabie saoudite. Selon le New York Times, la firme américaine Westinghouse opérerait sur place, soutenue par des entreprises sud-coréennes.

Ainsi, l'Arabie saoudite serait-elle en train de construire des centrales nucléaires sur son territoire afin, officiellement, d'améliorer ses performances énergétiques. Un projet controversé aux États-Unis eux-mêmes: selon un rapport du Congrès, l'ancien conseiller à la sécurité nationale, Michael Flynn, et d'autres responsables de la Maison-Blanche ont promu un projet de construction de centrales nucléaires en Arabie saoudite en dépit des objections d'avocats qui ont averti que ce plan pourrait violer les lois luttant contre la prolifération nucléaire. Les Démocrates de la Chambre ont ouvert une enquête à ce sujet.

Pourquoi l'Administration Trump envisagerait-elle un accord nucléaire avec l'Arabie saoudite, un état parrain du terrorisme responsable de l'assassinat du journaliste et résident américain Jamal Khashoggi dans un consulat saoudien l'année dernière? Pour répondre à ces questions explosives, Rachel Marsden reçoit Benjamin Hautecouverture. Il est chercheur à la Fondation pour la recherche stratégique, spécialiste du désarmement et de la dissuasion nucléaire.