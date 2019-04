Opération Sophia: le secours maritime des migrants par l'UE sur la sellette

L'UE a décidé, contre l'avis de plusieurs pays, de reconduire pour six mois Sophia, l'opération de sauvetage des migrants en Méditerranée. Face à un maigre bilan de cette mission et à la fronde politique qu'elle suscite, cette décision interroge. Ferruccio Pastore et Emmanuel Comte, tous deux spécialistes de l'immigration, analysent la situation.

L'Europe divisée sur Sophia! Alors que cette opération de secours de migrants en mer Méditerranée devait se terminer fin mars, elle a été reconduite pour six mois supplémentaires. L'Italie, principal pays de débarquement, a refusé d'accueillir plus de migrants et à fournir plus de navires pour Sophia.

Le reste de l'Europe est loin d'être unanime dans son évaluation de l'opération de sauvetage, d'autres pays ayant également refusé d'accepter davantage de migrants sauvés.

Pourtant, d'après son chef de mission, l'opération n'aurait effectué aucun sauvetage depuis l'été 2018. Par où sont donc passés tous les migrants depuis? Et s'il n'y a pas eu de secours depuis l'été dernier, quel est l'intérêt de continuer cette mission militaire? Pourrait-il y avoir d'autres objectifs plus discrets?

Pour évoquer ce dossier, Rachel Marsden reçoit Ferruccio Pastore et Emmanuel Comte.

Ferruccio Pastore est directeur de FIERI (Forum of International and European Research on Immigration) à Turin. Emmanuel Comte est chercheur à l'École des hautes études internationales de Vienne et l'auteur du livre "L'histoire du régime européen de migrations: Une hégémonie allemande stratégique." (chez Routledge).