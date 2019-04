Comment un comédien est-il devenu le favori de la présidence ukrainienne?

Novice sur la scène politique, le comédien Volodymyr Zelensky est pourtant donné favori pour le second tour des présidentielles en Ukraine. Quel est son programme et quelles sont ses chances? Le Désordre mondial aborde ces questions avec Sébastien Cochard, ancien diplomate, conseiller pour l’UE et le G20, actuellement expert auprès d’eurodéputés.

Il n’a jamais occupé de poste politique de sa vie, mais il compte une douzaine de références en tant que comédien, producteur et écrivain sur la base de données de productions audiovisuelles IMDB.com. Le 21 avril prochain, Volodymyr Zelensky, âgé de 41 ans, pourrait devenir Président de l’Ukraine, s’il bat le Président en exercice, Petro Porochenko.

Les deux candidats étaient censés débattre avant le second tour, bien que Zelensky ait renoncé à un autre débat il y a peu, laissant Porochenko seul sur le podium pour faire la promotion de son programme devant les médias. Nous disposons cependant de quelques indices sur le positionnement de Zelenskiy. Par exemple, d’après Politico, Zelensky a critiqué l’interdiction des artistes russes en Ukraine. Il aurait également déclaré qu’il discuterait de la situation du Donbass avec Vladimir Poutine et qu’il était ouvert à un référendum sur l’adhésion à l’UE et à l’Otan.

© AFP 2019 LUDOVIC MARIN «Il n’est plus le seul»: ce trait de caractère commun à Macron et Zelensky

Quel crédit accorder aux déclarations de Zelensky? Pourquoi a-t-il reçu le double des voix de Petro Porochenko, le Président sortant, au premier tour de scrutin? Vers quel prétendant les partisans des candidats éliminés au premier tour vont-ils se reporter? Pour analyser cette situation inédite, Rachel Marsden reçoit Sébastien Cochard. Il a été diplomate, en poste notamment en Italie et aux États-Unis. Il a représenté la banque BNP Paribas auprès de l’Union européenne et des gouvernements d’Asie-Pacifique. Sébastien Cochard a été également conseiller de la présidence russe pour le G20 et il conseille aujourd’hui des députés du Parlement européen sur les affaires économiques et les relations internationales.