Qu’est-ce qui attend Julian Assange?

Le fondateur de WikiLeaks, Julian Assange, est sous les verrous! Expulsé de l’ambassade d’Équateur à Londres où il était réfugié depuis 7 ans, et sous le coup d’un mandat d’arrêt américain, qu’est-ce qui l’attend maintenant? Les avocats Vincent Berger et William Julié reviennent sur la situation du seul prisonnier politique d’Europe.

Il y a quelques jours, le fondateur de WikiLeaks, Julian Assange, a été traîné hors de l'ambassade d'Équateur à Londres par des policiers britanniques, une image qui a particulièrement étonné l'ancien Président équatorien, Rafael Correa, qui l'a vue comme une atteinte à la souveraineté de son pays.

Assange avait d'abord été arrêté pour s'être échappé alors qu'il était en liberté sous caution en Grande-Bretagne, il y a 7 ans, après avoir été inculpé en Suède. Il a déclaré qu'il pensait que cette accusation de viol en Suède était un prétexte pour l'extrader aux États-Unis. Apparemment, ses craintes étaient légitimes, puisqu'Assange a également découvert lors de son arrestation la semaine dernière qu'un mandat d'arrêt scellé l'attendait aux États-Unis. Washington demande maintenant son extradition sous le seul chef d'accusation d'avoir conspiré avec l'ancien officier américain du renseignement militaire, Chelsea Manning, à déchiffrer un mot de passe sur le système informatique classifié du Département de la Défense.

© REUTERS / Peter Nicholls Pas d’asile mais un prix par contumace pour Julian Assange au Parlement européen

C'est un événement qui remonte à 2010 et à la dénonciation par WikiLeaks des actions militaires américaines menées contre des civils en temps de guerre. Pourrait-il y avoir encore plus d'accusations qui attendent Assange aux États-Unis? À quels défis fait-il face maintenant? Vincent Berger et William Julié reviennent sur la situation du seul prisonnier politique d'Europe. Vincent Berger est Avocat au barreau de Paris et ancien jurisconsulte de la Cour européenne des droits de l'homme. William Julié est avocat spécialiste en droits de l'homme et droit d'extradition.