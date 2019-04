La fin du début? Le rapport Mueller révèle 14 nouvelles affaires dérivées

Le rapport Mueller vient d’être publié dans une version expurgée. Elle donne toutefois de nombreux éléments sur les agissements de Trump durant la campagne et après et indique que Mueller a renvoyé 14 affaires potentielles vers d’autres juridictions. C’est à celles-ci que s’intéresse Marc Ruskin, un Français ancien agent du FBI.

Une version expurgée du rapport Mueller vient d'être publiée. Ce document de 448 pages sur les prétendues ingérences russes dans la dernière élection présidentielle américaine, donne un aperçu détaillé des actions de Trump et son équipe pendant la campagne et après, au cours de la période de transition qui a précédé son entrée en fonction.

Les médias aux États-Unis se sont principalement concentrés sur les tentatives de Trump d'interférer avec l'enquête Mueller. Il semble que Trump ait été largement contrecarré dans ses projets à cet égard par des subalternes qui ont refusé de lui obéir. D'ailleurs, si l'enquête n'a pas permis de trouver suffisamment de preuves d'une collusion avec la Russie, elle montre que de nombreux aigrefins ont tenté de s'attirer les bonnes grâces du Président élu. Peut-il en être tenu responsable?

Mueller a interprété son mandat de manière très étroite et a renvoyé quatorze affaires à d'autres juridictions pour d'éventuelles poursuites. Quels indices pouvons-nous dégager du rapport Mueller sur la nature de ces autres affaires dérivées et leurs implications?

Marc Ruskin revient sur ce feuilleton américain pour le Désordre mondial. Ressortissant français, il a passé 20 ans en tant qu'agent spécial du FBI durant lesquels il a reçu cinq éloges. Également ancien procureur adjoint de district à Brooklyn, New York, il est l'auteur du livre «The Pretender: My life undercover for the FBI» (chez Thomas Dunne Books).