La diplomatie russe peut-elle prévenir une nouvelle guerre?

Alors que les États-Unis attisent les tensions dans le monde, la Russie est de plus en plus appelée à jouer un rôle de médiateur. A-t-elle les moyens d’empêcher l’éclatement de nouveaux conflits? L’ancien ambassadeur et auteur du livre «Vivre avec Poutine» Claude Blanchemaison revient sur les forces et faiblesses de la diplomatie russe.

Alors que les tensions montent à travers le monde et que la faction néoconservatrice de l'administration Trump semble encline à provoquer plus de conflits, la diplomatie russe joue souvent le rôle de contrepoids.

En sommes-nous au point où le monde dépend presque exclusivement du savoir-faire diplomatique de la Russie afin d'empêcher le déclenchement de la prochaine Grande guerre? Son approche pragmatique consistant à tisser des liens avec toutes les puissances fait que la Russie bénéficie d’un positionnement unique de médiateur entre divers acteurs: les États-Unis et l’Iran, les États-Unis et le Venezuela, les États-Unis et l’Allemagne, les États-Unis et la Chine, les États-Unis et la Syrie... de là à y voir une tendance…

Nord Stream 2 L’Allemagne rejette les sanctions US contre le Nord Stream 2

Le secrétaire d'État américain Mike Pompeo s'est récemment rendu à Sotchi pour rencontrer le ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov , ainsi que Vladimir Poutine . Ils devaient évoquer le Venezuela et l'Iran, où les États-Unis se montrent particulièrement belliqueux.

La Russie détient-elle la clé de la résolution de ces conflits? Du Conseil de l'Arctique au Conseil de l'Europe, la Russie multiplie les initiatives importantes sur le front diplomatique. Quelle est leur importance pour le maintien de la paix et de la stabilité dans le monde, dans d’une période qui semble être de plus en plus critique? Claude Blanchemaison, ancien ambassadeur, notamment à Moscou, et auteur du livre «Vivre avec Poutine» (Éd. Temporis), fait la part des choses au micro de Rachel Marsden.