De nouvelles accusations relancent le débat sur la destitution de Trump

Les médias américains font état d’accusations d’obstruction à la justice visant Trump, qui pourraient bien compromettre sa présidence. Une fois de plus, on évoque à Washington le spectre de l’impeachment.

En effet, un lanceur d’alerte au sein de la communauté du Renseignement américain avait déposé une plainte, que l’inspecteur général du Renseignement a qualifié «d’urgente» et digne d’en informer le Congrès. Le directeur national des services de renseignement, nommé par Trump, a décidé de passer outre et de ne pas communiquer l’information. En conséquence, certains estiment que des personnes nommées par Trump– et peut-être même Trump lui-même– pourraient être en train de faire obstruction à la justice afin de dissimuler des délits commis par Trump lui-même.

En parallèle, les médias ont aussi affirmé que Trump et son avocat personnel, Rudy Giuliani, avaient eu de nombreux contacts avec le nouveau Président ukrainien et ses proches conseillers. Ceux-ci auraient été poussés à enquêter sur les activités commerciales en Ukraine du fils du candidat démocrate à la Présidentielle, Joe Biden. Dans la foulée, l’administration Trump vient également de suspendre 250 millions de dollars «d’aide militaire» à l’Ukraine, officiellement du fait de la corruption qui règne dans ce pays.

Si tous ces éléments étaient liés, comme certains le supposent, ils dresseraient un portrait accablant de Trump et de son Administration. Devrait-il s’inquiéter ou n’est-ce qu’une nouvelle tentative de le déstabiliser? Rachel Marsden fait le point sur ces révélations et conjectures avec Marc Ruskin. Ce Français a passé 20 ans en tant qu’agent spécial du FBI, carrière pour laquelle il a reçu cinq éloges. Également ancien Procureur de district adjoint à Brooklyn, New York, il est l’auteur du livre «The Pretender: My life undercover for the FBI» (Éd. Thomas Dunne Books).