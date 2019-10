Et le prix Nobel de la paix est décerné à...

Alors que le prix Nobel de la paix doit être prochainement décerné, le Désordre mondial revient sur les conditions d’attribution de cette récompense et les prix les plus litigieux avec Emmanuel Dupuy, président de l’IPSE et Jean-Yves Leber, administrateur de Green Cross France et Territoires et d’Écologie Sans Frontières.