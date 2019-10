Qui est le grand gagnant de l’élection fédérale canadienne?

L’élection fédérale canadienne s’est jouée dans un mouchoir de poche. Pendant plusieurs semaines, le Parti libéral de Justin Trudeau et le Parti conservateur d’Andrew Scheer ont été au coude à coude dans la plupart des sondages.

Au cours des derniers jours de la campagne, des événements ont manqué de faire basculer les résultats. Mentionnons l’ingérence manifeste des États-Unis dans l’élection fédérale canadienne. «J’étais fier de travailler avec Justin Trudeau en tant que Président. C’est un dirigeant efficace et travailleur qui s’attaque aux grands problèmes comme le changement climatique», a écrit Obama, avant de poursuivre: «Le monde a besoin de son leadership progressiste maintenant, et j’espère que nos voisins du Nord le soutiendront pour un autre mandat.» Pourtant, le soutien de Barack Obama à Trudeau n’a peut-être pas suscité l’intérêt des Canadiens. Le changement climatique ne se classe que troisième parmi les questions qui importaient aux Canadiens lors de cette élection– après les soins de santé et le pouvoir d’achat.

Car pour lutter contre le changement climatique, il faut mettre la main à la poche, ce qui a un impact négatif sur le coût de vie. Il est difficile de lutter contre le changement climatique quand on ne peut pas payer son loyer et ses charges quotidiennes. Les électeurs reconnaîtront-ils à la fois Trudeau et Obama comme étant déconnectés de ce qui compte le plus pour leur survie personnelle au quotidien? Les derniers jours de la campagne ont également mis en lumière des tactiques louches de la part des conservateurs, ce que les Canadiens n’apprécient pas du tout.

Alors, que fut le résultat de ce vote? Et quelle direction le Canada est-il susceptible de prendre avec ce nouveau gouvernement? Jocelyn Coulon partage son analyse au micro de Rachel Marsden. Il est ancien membre du groupe des conseillers sur les affaires internationales du Premier ministre canadien Justin Trudeau et ancien conseiller politique du ministre des Affaires étrangères canadien. Jocelyn Coulon est également auteur du livre: «Un selfie avec Justin Trudeau: regard critique sur la diplomatie du Premier ministre» (chez Québec Amérique, 2018).