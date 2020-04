Daech considère le coronavirus comme un «allié»

Depuis l’arrivée du coronavirus, Daech* est passé au second plan de l’actualité. Le groupe terroriste est-il aussi touché par la crise sanitaire du Covid-19 et si oui, comment? Explications d’Alain Rodier, ancien officier supérieur au sein des services de renseignement français et directeur adjoint du CF2R, au micro de Rachel Marsden.