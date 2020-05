Que faisaient en Libye 21 personnes titulaires de passeports étrangers y compris français?

Marchands d’armes, mercenaires et factions rivales: la Libye est plus que jamais le théâtre d’affrontements sanglants et de coups bas. Rachel Marsden fait le point avec Jalel Harchaoui, chercheur à l’institut des relations internationales de Clingendael, aux Pays-Bas, et Michel Scarbonchi, ancien député européen, au micro de Rachel Marsden.