Quand les revenus pétroliers vénézuéliens sont saisis par les États-Unis au profit de Juan Guaido

Pourquoi le Venezuela, le pays le plus riche en pétrole au monde, doit-il importer du pétrole d’Iran? Décryptage de Francis Perrin, président de Stratégies et Politiques Énergétiques (SPE) et directeur de recherche à l’Institut de Relations Internationales et Stratégiques (IRIS), pour le Désordre mondial.