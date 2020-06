Huawei: les pressions chinoises et américaines mettent «le Canada dans une position très inconfortable»

En marge des tensions entre les États-Unis et la Chine, le Canada subit de nouvelles pressions de ces deux pays. En cause notamment, les équipements de téléphonie mobile 5G Huawei. Analyse de Guy Saint-Jacques, diplomate canadien qui a été en poste à Pékin et à Washington, au micro de Rachel Marsden. Il revient aussi sur l’affaire George Floyd.