Le livre à charge de John Bolton contre Trump, réellement explosif ou pétard mouillé?

John Bolton, ancien ambassadeur, néoconservateur et ex-conseiller à la sécurité nationale de Donald Trump, dévoile sa vérité sur le Président américain dans un nouveau livre. Analyse de Gérald Olivier, journaliste, chercheur associé à l’Institut de Prospective et Sécurité en Europe (IPSE), pour le Désordre mondial.

«The room where it happened», le nouveau livre de l’ancien conseiller de Donald Trump à la sécurité nationale, contient plus de deux fois plus de références à l’Iran qu’aux États-Unis. L’ouvrage controversé de John Bolton suscite aussi la colère de son ancien patron, en pleine campagne pour sa réélection, sur Twitter et lors d’interviews.

Gérald Olivier, journaliste, chercheur associé à l’Institut de Prospective et Sécurité en Europe (IPSE) et auteur du blog «France-Amérique», revient sur des révélations qui font jaser.