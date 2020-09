La menace suprémaciste blanche aux USA: entre clichés et réalité

Qui sont les acteurs de l’idéologie suprémaciste blanche, considérée comme la plus grande menace nationale par le Département américain de la sécurité intérieure? Philippe-Joseph Salazar, auteur et professeur, livre le résultat de ses étonnantes recherches au micro de Rachel Marsden.

Selon le Département américain de la sécurité intérieure, les extrémistes suprémacistes blancs représentent actuellement la menace la plus présente et potentiellement «la plus meurtrière» aux États-Unis. Philippe-Joseph Salazar, dans son dernier livre «Suprémacistes: L’enquête mondiale chez les gourous de la droite identitaire» (Éd. Plon), analyse la réalité de ce mouvement. Ses confidences au micro de Rachel Marsden ne manqueront pas de vous surprendre.