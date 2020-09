Quel avenir pour l’Onu? «C’est fini, le temps des grands traités internationaux»

L’Assemblée générale de l’Onu se réunit pour aborder le coronavirus, la guerre et le climat. Mais la survie même de l’Onu serait-elle menacée? Débat entre William Julié, avocat spécialiste en droits de l’homme et droit d’extradition, et Emmanuel Dupuy, président de l’IPSE (Institut Prospective et Sécurité en Europe), pour le Désordre mondial.

C’est une Assemblée générale des Nations unies un peu particulière, puisque l’organisation multilatérale fête ses 75 ans. Alors que les représentants des pays membres discutent des grands enjeux planétaires, comme la pandémie de Covid-19, les multiples conflits ou la question climatique, une question reste prudemment en suspend: alors que le monde est de plus en plus multipolaire, l’Onu pourra-t-elle vivre 75 ans de plus?

William Julié, avocat spécialiste en droits de l’homme et droit d’extradition, et Emmanuel Dupuy, président de l’IPSE (Institut Prospective et Sécurité en Europe), en débattent au micro de Rachel Marsden.