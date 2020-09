Comment les États-Unis alimentent la guerre en Syrie avec le pétrole syrien

D’après la Syrian Arab News Agency, l’agence de presse gouvernementale syrienne, des forces américaines auraient transféré une grande quantité de pétrole syrien en Irak, citant des sources locales qui font état de 30 camions-citernes. Info ou intox? Les États-Unis sont-ils en train de faire main basse sur le pétrole syrien?

Analyse avec Francis Perrin, directeur de recherche à l’Institut de Relations Internationales et Stratégiques (IRIS), et chercheur associé au Policy Center for the New South à Rabat, au micro de Rachel Marsden.