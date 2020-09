L’ancien ministre turc des Affaires étrangères dévoile l’hypocrisie Macron dans le conflit Grèce-Turquie

La tension monte entre Emmanuel Macron et le Président turc Recep Erdogan, au moins sur le plan rhétorique. Mais comment ce conflit autour des intérêts pétroliers et territoriaux en Méditerranée orientale pourrait-il évoluer? En prenant fait et cause pour la Grèce, la France oublie-t-elle opportunément qu’elle a été confrontée à une situation comparable à celle de la Turquie? Analyse de Yasar Yakis, ancien ministre turc des Affaires étrangères, pour le Désordre mondial.