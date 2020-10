Haut-Karabakh: vers un rapprochement France-Russie?

Emmanuel Macron et Vladimir Poutine mènent la charge pour résoudre le conflit dans le Haut-Karabakh entre l’Azerbaïdjan et l’Arménie. L’occasion d’apaiser les relations entre Paris et Moscou? Analyse de Taline Papazian, docteur en sciences politiques et chargée de cours à l’Université d’Aix-Marseille, au micro de Rachel Marsden.