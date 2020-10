Pourquoi Elon Musk s’intéresse-t-il à la Bolivie?

Pour Elon Musk, PDG de Tesla et de SpaceX, les USA feront des coups d’État quand ils le voudront en Bolivie. Pourquoi de tels propos alors que le pays vient d’élire son Président? Analyse de Jean-Louis Martin, économiste et ancien responsable des pays émergents et de la recherche macroéconomique au Crédit Agricole, pour le Désordre mondial.