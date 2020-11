De Gaulle et Macron: même guerre sanitaire?

La grippe de Hong Kong a frappé la France lors du mandat de Charles de Gaulle. Quelle différence entre sa gestion de crise sanitaire et celle du Covid-19 par Emmanuel Macron? Décryptage de François Chauvancy, général de brigade (2S) de l’armée de Terre et docteur en sciences de l’information et de la communication, pour le Désordre mondial.

Charles de Gaulle et Emmanuel Macron, même combat sanitaire? Les deux Présidents ont dû gérer des pandémies au cours de leurs mandats: grippe de Hong Kong de 1968 à 1970 pour l’un et Covid-19 depuis fin 2019 pour l’autre.

«Je crois qu’à l’époque, on acceptait les morts par maladie. On ne se posait pas de questions. C’était la vie ou la mort. Aujourd’hui, je crois que l’on devient très sensible. Et je crois que l’on est dans un monde de communication, où il faut montrer que l’on fait quelque chose. On est dans une société plus fragile, plus sensible à ce genre de situation.

Comment chacun a-t-il abordé cette épineuse question ? Quelles différences de mentalités ont sous-tendu les décisions de ces chefs d’État? Francois Chauvancy, général de brigade (2S) de l’armée de Terre et docteur en sciences de l’information et de la communication, revient sur cette époque au micro de Rachel Marsden:

Je pense qu’à l’époque du général de Gaulle, avec des gens qui avaient encore connu la guerre, on acceptait les morts. Aujourd’hui, on ne les accepte plus, car en fait c’est quoi, la crise sanitaire? C’est le refus par le pouvoir politique d’avoir plus de morts dans les hôpitaux, ce que l’on peut parfaitement comprendre.»