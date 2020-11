«Donald Trump a modifié la sociologie électorale du parti Républicain»

Malgré sa très probable défaite à la Présidentielle face au Démocrate Joe Biden, Donald Trump a profondément marqué le parti Républicain. Si Trump est battu, qu’en est-il du trumpisme? Éléments de réponse d’Olivier Piton, avocat et auteur de deux livres sur Donald Trump, pour le Désordre mondial.

Donald Trump sera-t-il vite oublié lorsqu’il quittera ses fonctions présidentielles en janvier 2021? Quel aura été l’impact du trumpisme sur le parti Républicain?

«C’est Donald Trump qui a modifié la sociologie électorale du parti Républicain en faisant voter 30% de Latinos, 17% de Noirs et des gens qui jusqu’à présent, n’avaient jamais été Républicains. Et le Parti Républicain est coincé, puisqu’il sait ce qu’il doit à Donald Trump.»

Olivier Piton, avocat en droit public, président de la Commission des lois à l’Assemblée des Français de l’étranger et auteur de La Nouvelle Révolution américaine et Les Transgressifs au Pouvoir –Emmanuel Macron et Donald Trump (tous deux publiés chez Plon), réagit au micro de Rachel Marsden: