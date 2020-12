La présidence de Joe Biden, une bonne nouvelle pour l’Europe?

Est-ce que la nouvelle Administration de Joe Biden abandonnera l’approche «America First» de Donald Trump et cela sera-t-il une bonne chose pour les Européens? Analyse de Simon Serfaty, professeur de politique étrangère américaine à l’université du Old Dominion à Norfolk (Virginie), au micro de Rachel Marsden.

Est-ce que les contentieux commerciaux qui étaient au centre de la relation entre l’Europe et les États-Unis lors de la présidence de Donald Trump se règleront avec la probable présidence de Joe Biden?

«Il ne faut pas s’attendre à une reprise excessive des négociations commerciales avec l’Europe, voir un retour dans le partenariat Pacifique s’accélérer, en fonction des tendances du parti Démocrate, surtout sur sa gauche. Sur tous les dossiers, il va y avoir des influences, des freins, mais encore une fois, c’est une nouvelle Administration qui est bien avertie de ces choses.»

Simon Serfaty, professeur de politique étrangère américaine à l’université du Old Dominion à Norfolk (Virginie), titulaire (émérite) de la chaire Zbigniew Brzezinski en géopolitique au Centre de relations internationales et stratégiques (CSIS) à Washington et auteur du livre Un monde nouveau en manque d’Amérique (Éd. Odile Jacob), analyse ces nouvelles relations pour le Désordre mondial.