Qui est Antony Blinken, le nouveau secrétaire d’État francophile de Joe Biden?

Joe Biden vient de nommer Antony Blinken au poste de secrétaire d’État. Que sait-on des positions envers la France, la Russie et le reste du monde du nouveau patron de la politique étrangère américaine? Analyse de Sébastien Cochard, ancien diplomate et conseiller d’eurodéputés, pour le Désordre mondial.

Comment la diplomatie américaine changera-t-elle sous la probable présidence de Joe Biden? La récente nomination d’Antony Blinken au poste de secrétaire d’État pourrait servir d’indice.

Décryptage de Sébastien Cochard, ancien diplomate en poste en Italie et aux États-Unis et conseiller d’eurodéputés sur les affaires économiques et de relations internationales, au micro de Rachel Marsden.