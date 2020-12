Qui sont les grands gagnants et perdants de l’année 2020?

Quel est le bilan géopolitique de l’année 2020, les événements et personnalités qui ont marqué l’année? Analyse d’Emmanuel Dupuy et de Patricia Lalonde, de l’Institut de Prospective et Sécurité de l'Europe (IPSE), au micro de Rachel Marsden.

La crise sanitaire mondiale est sans doute l’événement qui a dominé l’actualité de l’année 2020, mais d’autres événements, plus ou moins impactés par le Covid-19 comptent tout autant.

Emmanuel Dupuy, président de l’Institut Prospective et Sécurité de l'Europe (IPSE) et Patricia Lalonde, ancienne députée européenne, vice-présidente de Geopragma, et chercheuse à l’IPSE, reviennent sur les moments et personnalités marquants de 2020 pour le Désordre mondial.