L’échec du vaccin français contre le Covid est-il dû à la perte du «goût du risque»?

Auparavant mondialement reconnu pour son excellence et sa capacité d’innovation en matière de vaccins, l’Institut Pasteur abandonne les recherches sur son potentiel vaccin contre le Covid-19. Pour sa part, Sanofi prend du retard dans la course mondiale au vaccin.

Décryptage d’un échec industriel systémique avec Loïk Le Floch-Prigent, ancien patron de Rhône-Poulenc et d’Elf Aquitaine, et ancien président de Gaz de France et de la SNCF, au micro de Rachel Marsden.