Chaos en Haïti: «l’échec de l’ingérence internationale»

Quelle est responsabilité des États-Unis et de l’Union européenne dans le chaos qui règne actuellement en Haïti, entre accusations de coup d’État portées par le pouvoir et manifestations de l’opposition? Décryptage pour le Désordre mondial de Frédéric Thomas, chercheur et auteur d’un ouvrage sur l’île.