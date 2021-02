Crise énergétique au Texas: «On ne doit jamais dire que ça ne peut pas arriver chez nous»

Pourquoi l’Administration Biden s’en prendrait-elle à un gazoduc entre l’Europe et la Russie tandis que l’état phare de l’énergie américaine, le Texas, souffre d’une crise d’approvisionnement mortelle?

«Par rapport à ce projet [Nord Stream 2, ndlr], l’Administration Biden essaie de négocier un certain nombre de concessions du côté allemand en échange de certaines concessions du côté américain qui pourraient faire que les entreprises allemandes seraient épargnées.»

Francis Perrin, président de SPE (Stratégies et Politiques Énergétiques), chercheur associé au Policy Center for the New South à Rabat et directeur de recherche à l’Institut de relations internationales et stratégiques (IRIS), analyse cette situation paradoxale au micro de Rachel Marsden: