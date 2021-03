«Si on fait évoluer la définition du terrorisme, on peut élargir le pouvoir de la police»

Pourrait-il y avoir une motivation politique derrière les propos du directeur du FBI, Christopher Wray, qui a comparé la menace extrémiste américaine à celle des terroristes de Daech* devant une audition du Sénat?

Marc Ruskin, un ressortissant français qui exercé 20 ans en tant qu'agent spécial du FBI, ancien procureur de district adjoint à Brooklyn, New York, et auteur du livre The Pretender: My life undercover for the FBI (Thomas Dunne Books), décortique les propos du patron de la police fédérale pour le Désordre mondial.

* Organisation terroriste interdite en Russie.