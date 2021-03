«La "talibanisation" de l’Afghanistan risque de s’étendre à l’Asie centrale et à la Russie»

Quelles seraient conséquences d’un rapatriement des forces américaines de l’Afghanistan? Est-ce Joe Biden qui le mettra en œuvre... enfin? Décryptage de Fahimeh Robiolle, vice-présidente du Club France-Afghanistan et chargée de cours à l’École de Guerre, au micro de Rachel Marsden.

Une lettre d’Anthony Blinken, secrétaire d’État de l’Administration de Joe Biden, destinée au Président afghan suggère-t-elle que le départ des Américains de l’Afghanistan est pour bientôt?

Fahimeh Robiolle, chargée de cours à l’ESSEC, à la Sorbonne, aux universités de Téhéran et de Kaboul et à l’École de Guerre, et vice-présidente du Club France-Afghanistan, évoque pour le Désordre mondial les conséquences d’un tel retrait.