Quel rôle pour l’Iran dans la nouvelle route de la soie chinoise?

Que pourrait produire une coopération stratégique et commerciale entre la Chine et l’Iran à hauteur de 400 milliards de dollars? Décryptage de Baki Maneche, avocat spécialiste de la diplomatie des affaires de divers secteurs industriels, basé en France et en Iran, au micro de Rachel Marsden.