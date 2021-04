«Je ne vois pas Biden faire davantage de concessions que Trump dans un accord commercial» avec la Grande-Bretagne

La Grande-Bretagne n’en a pas fini avec les casse-têtes provoqués par le Brexit, notamment avec de nouvelles émeutes en Irlande du Nord.

«Joe Biden s’était montré opposé au principe du Brexit. Cependant, c’est un homme pragmatique. Il va essayer d’améliorer les relations avec la Grande-Bretagne mais je ne le vois pas se montrer enclin à faire davantage de concessions que Donald Trump dans un accord commercial. Ça, je pense que c’est un élément sur lequel Boris Johnson va devoir compter.»

Cela va-t-il modifier ses relations avec les États-Unis, et plus particulièrement l’Administration Biden? Probablement pas, explique Pierre Vercauteren, professeur à la faculté de sciences économiques, sociales, politiques et de communication à l’Université catholique de Louvain, en Belgique, au micro de Rachel Marsden: