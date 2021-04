Le retour des purges idéologiques à la Sécurité intérieure américaine

La Sécurité intérieure est l’objet d’une enquête visant à purger les «extrémistes» de ses rangs.

«Et ce n’est même pas l’extrême droite qui est ciblée. La définition de la droite a changé. Aujourd’hui, des personnes qui auraient été considérées il y a encore dix ans comme de centre-gauche sont visées. On assiste à une véritable purge idéologique contre n’importe qui n’est pas allié à la gauche.»

Marc Ruskin est un ressortissant français qui a passé 20 ans en tant qu’agent spécial du FBI –poste pour lequel il a reçu cinq éloges. Également ancien procureur de district adjoint à Brooklyn, New York, il est l’auteur du livre The Pretender: My life undercover for the FBI (Éd. Thomas Dunne Books). Il n’hésite pas à comparer la situation actuelle à celle qui prévalait au temps des purges du maccarthysme, sauf qu’aujourd’hui, le curseur est inversé : ce n’est plus la gauche qui est attaquée, mais la droite.