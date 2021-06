Passeport européen: «on va se mettre sous le contrôle d’un gouvernement qui est lui-même surveillé»

La commission exécutive de l’Union européenne vient d’annoncer l’introduction d’une identification numérique paneuropéenne que les citoyens des États membres pourraient utiliser dans l’ensemble de la zone.

«On va se mettre sous le contrôle d’un gouvernement qui lui-même est aussi surveillé. C’est un problème pour les libertés. Aujourd’hui, la liberté rime avec santé, voire avec survie. Avec le Covid, les gens préfèrent vivre dans un univers contrôlé que vivre dans la liberté et être autonomes. Le gouvernement n’aura pas besoin de manipuler l’inquiétude pour imposer ce fichage électronique avec des éléments personnels, sanitaires et financiers. Seule une petite minorité va protester en mettant en avant les libertés, comme toujours.»

Ce portefeuille stockerait les documents d’identification et officiels importants comme le permis de conduire, des ordonnances, des diplômes et vraisemblablement des certificats de test et de vaccination contre le Covid-19. Il serait également lié à un porte-monnaie électronique que les grandes plateformes en ligne devront accepter. Un sujet délicat et pas anodin, selon Antoine Lefébure, historien des médias et auteur du livre L’Affaire Snowden: comment les États-Unis espionnent le monde (Éd. La Découverte):