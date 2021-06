Le Trumpisme de retour… avec un nouveau slogan?

Bye bye «Make America Great Again», bonjour «Save America».

«Le trumpisme, c’est l’agrégation de gens des classes populaires, voire des déclassés, qui ne se reconnaissent plus dans l’Amérique d’aujourd’hui, dans la mondialisation, dans ce pays multiculturel, et qui donc sont en colère. Et cette colère s’exprime à travers le soutien à Donald Trump.»

Donald Trump n’est plus à la Maison-Blanche mais le trumpisme persiste, analyse Olivier Piton, avocat et auteur de La Nouvelle révolution américaine et Les Transgressifs au pouvoir – Emmanuel Macron et Donald Trump (Éd. Plon). L’ancien Président américain continue à agréger des gens en colère, des exclus, et que tant que cela durera, il bénéficiera d’une base solide, selon le spécialiste.